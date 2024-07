Belgio, sospetti terroristi sono ceceni legati all’Isis-K

agenzia

Convalidati gli arresti per tre dei sette fermati in un blitz

BRUXELLES, 26 LUG – Le sette persone sospettate di preparare un attentato terroristico e fermate ieri in un blitz in Belgio “sono tutte di origine cecena e maggiorenni”. Lo riferisce la procura federale belga dopo gli interrogatori condotti ad Anversa. Le autorità belghe hanno convalidato gli arresti per tre degli indagati accusati a diverso titolo di partecipazione alle attività terroristiche dell’Isis-K, preparazione di un attentato e finanziamento del terrorismo. Le altre quattro persone sono state rilasciate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA