‘Bella ciao’ inciso su proiettile arma usata contro Kirk

agenzia

Su un altro era scritto 'Hey fascist'

WASHINGTON, 12 SET – “Bella ciao, bella ciao ciao ciao” era uno degli slogan incisi sui proiettili del fucile usato per uccidere Charlie Kirk: lo hanno riferito le autorità in conferenza stampa. In un altro proiettile era scritto “Hey fascist”. Intanto il governatore dello Utah Spencer Cox ha detto che un familiare ha riferito agli investigatori che Tyler Robinson, arrestato come presunto killer di Charlie Kirk, era diventato “più politico” negli ultimi anni. Cox ha raccontato che il familiare ha ricordato un episodio recente in cui Robinson si era presentato a cena prima del 10 settembre e aveva menzionato che Charlie Kirk sarebbe andato alla Utah Valley University, parlando del motivo per cui “non gli piaceva né lui né le opinioni che aveva”. Secondo Cox, Robinson aveva detto a un familiare che “Kirk era pieno di odio e diffondeva odio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA