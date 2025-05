Ben Gvir, ‘entriamo a Gaza con tutta la forza necessaria’

agenzia

GERUSALEMME, 30 MAG – Il ministro di estrema destra della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha affermato che è “ora di entrare nella Striscia di Gaza con tutta la forza necessaria”, dopo le riserve espresse da Hamas in merito alla nuova proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti. “Signor primo ministro, dopo che Hamas ha nuovamente respinto l’accordo proposto, non ci sono più scuse… Abbiamo già perso troppe opportunità. È ora di entrare con tutta la forza necessaria, senza battere ciglio, per distruggere e uccidere completamente Hamas” nella Striscia di Gaza, ha scritto Gvir su X.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA