Ben Gvir, ora proporrò l’annessione della Cisgiordania

Con lui il ministro Zohar

Di Redazione |

ROMA, 21 SET – I falchi del governo israeliano hanno subito risposto a muso duro al riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Regno Unito, Canada e Australia. Itamar Ben Gvir ha bollato tale iniziativa “come ricompensa per gli assassini” di Hamas ed ha annunciato di voler “presentare una proposta alla prossima riunione del governo per l’immediata applicazione della sovranità israeliana” anche sulla Cisgiordania. Gli ha fatto eco il collega Miki Zohar: l’unica risposta dovrebbe essere “l’applicazione della sovranità israeliana in Giudea, Samaria e Valle del Giordano”. Lo riporta Haaretz.

