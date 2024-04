Ben Gvir, senza azione a Rafah, Netanyahu non più premier

agenzia

Smotrich convoca partito dopo ritiro da Khan Yunis

TEL AVIV, 08 APR – “Se Netanyahu decide di porre fine alla guerra senza un attacco esteso a Rafah per sconfiggere Hamas, non avrà il mandato per continuare a servire come primo ministro”. Lo ha detto il ministro della sicurezza nazionale – e leader di destra radicale – Itamar Ben Gvir, citato dai media. Prima di lui l’altro ministro di destra radicale di ‘Sionismo religioso’, e responsabile delle finanze, Bezalel Smotrich, secondo i media, ha convocato il suo partito per valutare la situazione dopo l’annuncio dell’esercito del ritiro da Khan Yunis, nel sud di Gaza.

