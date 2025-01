Benzina e gasolio ancora in rialzo, Eni, Ip e Tamoil +2 cent

agenzia

Qe, Q8 +1 cent. Stabili medie nazionali in attesa degli aumenti

ROMA, 14 GEN – Con le quotazioni internazionali dei raffinati ancora in forte salita, arrivano nuovi interventi al rialzo sulla rete carburanti italiana. A muovere i prezzi raccomandati di benzina e gasolio risultano Eni, Ip e Tamoil con +2 centesimi su entrambi i prodotti, mentre Q8 sale di 1 centesimo sui due carburanti. In attesa di recepire gli ultimi aumenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano sostanzialmente stabili. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 13 gennaio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è fermo a 1,802 euro/litro, con le compagnie tra 1,800 e 1,820 euro/litro (no logo 1,786). Il prezzo medio praticato del gasolio self resta 1,706 euro/litro, con i diversi marchi tra 1,701 e 1,726 euro/litro (no logo 1,691). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato rimane 1,942 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,884 e 2,024 euro/litro (no logo 1,844). La media del gasolio servito è 1,846 euro/litro (1,845 il dato del 12 gennaio), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,788 e 1,929 euro/litro (no logo 1,747). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,742 e 0,764 euro/litro (no logo 0,731). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,461 a 1,523 euro/kg (no logo 1,461).

