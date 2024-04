Bergamo: sedava anziana che assisteva per derubarla, badante 31enne arrestata

agenzia

Milano, 8 apr. Una ragazza di 31 anni è stata arrestata perché accusata dei reati di rapina aggravata e lesioni personali a danno di una anziana donna che assisteva come badante. E’ accaduto lo scorso 4 aprile, a Bergamo.

L’arresto arriva al culmine di una indagine condotta dai carabinieri della stazione di Bergamo principale a seguito di una denuncia presentata il 30 gennaio 2024 dalla vittima, una anziana donna residente a Bergamo, per il furto, avvenuto presso la sua abitazione, di gioielli e denaro contante. Ai militari, la signora aveva riferito che, prima del furto, in due occasioni distinte, aveva accusato un malore mentre era in casa con la badante. E che a seguito del trasporto in pronto soccorso e degli accertamenti tossicologici, i sanitari avevano accertato la presenza nel suo sangue di benzodiazepine.