Berlinguer: Ascani, ‘dedizione a politica come strada per trasformare l’esistente’

Roma, 23 ott. “La dimensione etica e ideale e la scelta degli ultimi rappresentano i pilastri dell’azione politica di Berlinguer, il leader della sinistra più amato. Per dirla in altro modo: i ‘pensieri lunghi’ e la costruzione di un modello sociale che superasse le diseguaglianze. Il noi prima dell’io”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, oggi a Montecitorio in occasione della proiezione del docufilm “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”.