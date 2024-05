Berlinguer: Fassino, ‘mai detto o pensato ‘abbia cercato bella morte”

agenzia

Roma, 31 mag. “Riflettendo su quegli anni difficili scrissi che l’improvvisa morte colse Enrico in un momento di grande difficoltà, dopo che il rapimento di Moro aveva interrotto l’esperienza del compromesso storico e nel pieno del duro scontro con Craxi. E ricorrendo a una metafora ho evocato una partita a scacchi interrotta dalla morte di uno dei giocatori. Se quella metafora ha urtato la tua sensibilità mi duole e me ne rammarico, confermandoti che non vi era in me alcuna intenzione malevola o irrispettosa”. Lo ha scritto Piero Fassino in una lettera inviata a Maria Berlinguer dopo l’intervista pubblicata da Il Venerdì di Repubblica quest’oggi.