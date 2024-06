Berlinguer: Fontana, ‘da lui primo passo per nuova stagione politica’**

agenzia

Roma, 11 giu. “In un periodo storico molto difficile per l’Italia, scossa dal terrorismo e dalla crisi economica, l’onorevole Berlinguer comprese la necessità di inaugurare una nuova stagione politica. Un rinnovamento profondo, fondato sul dialogo e la reciproca comprensione, sempre nel rispetto del pluralismo ideologico. Egli prospettò un grande ‘compromesso storico’ fra tutte le forze democratiche chiamate a collaborare in uno spirito di solidarietà, per dare concreta risposta ai problemi del Paese. In questo contesto, il suo progetto rappresentò il primo passo verso una nuova stagione del sistema politico italiano”. Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ricordando in Aula la figura dell’ex segretario del Pci nel quarantesimo anniversario della morte.