Berlino a Israele, ‘stop alla costruzione di insediamenti’

'Respingiamo fermamente l'annuncio del progetto in Cisgiordania'

BERLINO, 14 AGO – La Germania si oppone “fermamente” al proseguimento da parte di Israele di un importante progetto abitativo nella Cisgiordania occupata e chiede al governo israeliano di “fermare la costruzione di insediamenti” nei territori palestinesi. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri. Berlino “respinge fermamente gli annunci del governo israeliano in merito all’approvazione di migliaia di nuove unità abitative negli insediamenti israeliani in Cisgiordania”, ha precisato il ministero in una nota, in seguito all’appello del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ad accelerare la costruzione di 3.400 unità abitative.

