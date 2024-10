Berlino, ‘attacco Iran rischia di infiammare Medio Oriente’

agenzia

Scholz: Hezbollah e Iran devono immediatamente porre fine a raid

FRANCOFORTE, 02 OTT – L’attacco dell’Iran contro Israele rischia di “infiammare” l’intero Medio Oriente: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Gli Hezbollah e l’Iran devono immediatamente porre fine agli attacchi a Israele”, ha affermato Scholz in un comunicato diffuso dalla cancelleria. “L’attacco missilistico iraniano va condannato con la massima durezza. Con questo si rischia un’ulteriore escalation in una situazione già tesa in Medio Oriente. L’Iran rischia di infiammare tutta la regione, e questo deve essere evitato”, ha sottolineato.

