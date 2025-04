Berlino attiva clausola Patto per spese nella difesa

agenzia

Portavoce: 'Consentirà maggior spesa mantenendo sostenibilità'

BRUXELLES, 28 APR – La Germania ha chiesto alla Commissione Ue l’esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità con l’attivazione della ‘clausola di salvaguardia’ per avere deroghe relative agli investimenti nella difesa. “Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028”, è “un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale”, ha dichiarato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco all’ANSA. La notizia dell’attivazione era stata anticipata dalla Reuters.

