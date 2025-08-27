Berlino, ‘Esercito forte è deterrenza migliore contro Russia’

agenzia

Ministro Difesa presenta la riforma del servizio militare

BERLINO, 27 AGO – “Abbiamo bisogno di una Bundeswehr forte in termini di personale. Solo così la deterrenza nel suo complesso potrà essere davvero credibile nei confronti della Russia. In altre parole, un Esercito forte in termini di personale e di equipaggiamento è il mezzo più efficace per prevenire le guerre”: è quanto ha affermato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, intervenendo alla conferenza stampa con il cancelliere federale Merz dopo la riunione dell’Esecutivo. Il ministro ha ribadito che la riforma punta ad aumentare gli effettivi della Bundeswehr con il criterio della volontarietà, ma se non dovesse essere sufficiente a raggiungere gli obiettivi della Bundeswehr, il governo è pronto a reintrodurre la leva obbligatoria. Pistorius ha anche sostenuto rivolgendosi direttamente ai più giovani: “ognuno di loro dovrà decidere in modo diverso rispetto al passato: cosa posso fare, come voglio contribuire alla sicurezza del Paese in cui vivo, voglio assumermi delle responsabilità e in quale posizione?”.

