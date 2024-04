Berlino, evitare viaggi in Iran Israele Palestina e Libano

agenzia

Ai cittadini tedeschi si chiede anche di lasciare l'Iran

BERLINO, 12 APR – Il ministero degli Esteri tedesco ha chiesto ai cittadini di evitare i viaggi in Iran, Israele, Libano e Palestina. Lo ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri tedesco in conferenza stampa a Berlino. Nel sito del ministero si legge anche la richiesta ai cittadini tedeschi che si trovano in Iran di lasciare il Paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA