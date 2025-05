Berlino, la Russia non lasci una sedia vuota

agenzia

'Deve presentarsi a Istanbul se vuole davvero la pace

BERLINO, 13 MAG – “Vorrei sottolinearlo ancora una volta: l’Ucraina si è mossa molto, è pronta a trattare senza precondizioni per una tregua e un accordo di pace e ora tocca alla Russia. La Russia non dovrebbe lasciare una sedia vuota” a Istanbul. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul a Berlino “Ma deve presentarsi, se è davvero interessata alla pace”, ha proseguito. “C’è una richiesta chiara”, ha continuato citando anche il ministro americano Rubio, e nel caso in cui Mosca non dovesse essere disponibile “ci saranno conseguenze, c’è grande determinazione” sulla reazione europea. “La Russia deve essere disposta a un decisivo passo avanti e sedersi al tavolo”

