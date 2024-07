Berlino, la vittoria di Rn non può lasciarci indifferenti

agenzia

'Germania e Francia hanno responsabilità particolare in Europa'

BERLINO, 01 LUG – La vittoria del Rassemblement National alle elezioni legislative in Francia “non può lasciare nessuno indifferente”. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock. “La Germania e la Francia hanno una responsabilità particolare nei confronti della nostra Europa comune”, ha sottolineato Baerbock in una conferenza stampa con la sua controparte lettone e “nessuno può rimanere indifferente se in un nostro strettissimo partner e migliore amico arriva largamente in testa un partito che vede l’Europa come il problema e non come la soluzione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA