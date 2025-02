agenzia

A poche ore del summit dei principali leader Ue a Parigi

BERLINO, 17 FEB – Niente truppe europee in Ucraina “senza il pieno coinvolgimento degli Stati Uniti”: lo afferma una fonte del governo tedesco a poche ore del summit dei principali leader Ue a Parigi per decidere la linea europea sull’impegno in Ucraina.

