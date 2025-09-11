Berlino, rafforziamo impegno a difesa cieli polacchi

agenzia

E 'intensificheremo il sostegno all'Ucraina'

BERLINO, 11 SET – Il governo federale tedesco “rafforzerà il proprio impegno al confine orientale della Nato in risposta alle recenti violazioni dello spazio aereo polacco da parte della Russia. Oltre agli impegni già assunti nei Paesi baltici e in Polonia, il governo federale prorogherà ed estenderà l’Air Policing sulla Polonia”. È quanto si legge in un comunicato del portavoce del governo federale Stefan Kornelius. Inoltre, il governo federale “intensificherà il proprio sostegno all’Ucraina” e si adopererà per “una rapida adozione di un solido diciannovesimo pacchetto di sanzioni”.

