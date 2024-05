agenzia

È la reazione ai cyberattacchi alla SPD

BERLINO, 06 MAG – L’ambasciatore tedesco in Russia è stato richiamato a Berlino per consultazioni per una settimana. È questa la reazione alla scoperta dei cyberattacchi russi all’SPD resi noti la settimana scorsa dal governo tedesco. Lo ha comunicato la portavoce del ministero degli Esteri.

