agenzia

'Per proteggere imprese e posti di lavoro'

BERLINO, 13 LUG – “Se non si riuscirà a negoziare una soluzione equa dovremo prendere decise contromisure per proteggere posti di lavoro e imprese in Europa”. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil (Spd), parlando alla Sueddeutsche Zeitung. “La nostra mano resta tesa, ma non ci faremo piacere tutto”, ha aggiunto.

