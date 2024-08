agenzia

Annunciate una serie di misure dopo la strage di Solingen

BERLINO, 29 AGO – Il governo tedesco ha annunciato una serie di misure come conseguenza della strage di Solingen. Fra queste anche la cancellazione di alcune misure di sostegno per alcuni migranti che non hanno diritto alle prestazioni in Germania.

