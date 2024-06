Berlusconi: Avs non partecipa a commemorazione alla Camera

agenzia

Roma, 12 giu Il gruppo di Avs non parteciperà alla commemorazione di Silvio Berlusconi alla Camera, in programma alle 16.15. Per M5s, invece, prenderà la parola Riccardo Ricciardi.

Al momento, l’elenco formale degli interventi a Montecitorio comprende Paolo Barelli (FI-PPE), Francesco Saverio Romano (NM), Silvia Roggiani (PD), Naike Gruppioni (Iv), Elisabetta Gardini (FdI), Luca Toccalini (Lega). Per il governo previsto l’intervento di Antonio Tajani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA