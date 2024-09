Berlusconi: Casellati, ‘ha dato tutto per l’Italia’

agenzia

Roma, 29 set. “Oggi sarebbe stato il compleanno di Silvio Berlusconi. Un grande presidente, un uomo straordinario che ha dato tutto per l’Italia, come imprenditore, politico e figura istituzionale. La sua forza, il coraggio e la visione continueranno a ispirarci”. Lo scrive sui social il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.

“È stato -ricorda- un esempio di determinazione, dedizione e amore per la libertà e per il Paese, che non dimenticheremo mai. Nel suo nome continueremo le battaglie e porteremo avanti le riforme che sognava per rendere l’Italia ancora più grande. Grazie di tutto, presidente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA