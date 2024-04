Berlusconi: Gasparri, ‘ultimi pensieri confermano che lui e berlusconismo insostituibili’

agenzia

Roma, 24 mar. “Grazie a Marina Berlusconi e a Paolo del Debbio per avere diffuso con questo prezioso libro gli ultimi pensieri politici di Silvio Berlusconi. Che confermano non soltanto la sua dedizione alla politica, all’Italia ed a Forza Italia, ma confermano quello che io sostengo ogni giorno. Berlusconi é insostituibile, nessuno a destra, al centro, a sinistra, in Italia e fuori dal nostro Paese, ha il suo valore e la sua capacità. Ma anche il berlusconismo è insostituibile, ovverosia una politica che difende i principi liberali, la tutela dell’interesse nazionale nell’appartenenza all’Europa, la tutela della famiglia, dell’impresa, di valori che caratterizzano la nostra nazione e l’intera civiltà occidentale”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.