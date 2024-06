Berlusconi: SocialData/Adnkronos, ‘Cav mattatore su TikTok, bene anche Youtube e Instagram’

agenzia

Roma, 11 giu. Sarà per la gestualità guascona, per il sorriso beffardo o per alcune immagini rimbalzate sui media internazionali e destinate a restare alla storia, ma Silvio Berlusconi, a un anno dalla scomparsa, continua a catalizzare l’attenzione dei social network, in particolare dei canali cosiddetti visivi: ‘mattatore’ su TikTok, ma protagonista anche delle altre piattaforme più gettonate da giovani e meno giovani. A fotografare l’interesse della Rete per il Cavaliere è una ricerca realizzata da SocialData, in esclusiva per Adnkronos, che ha analizzato tutti i post web e social dal 15 giugno 2023 -giorno successivo alle sfarzose esequie del Cavaliere al Duomo di Milano- al 10 giugno 2024.