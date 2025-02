Bernal torna a vincere tre anni dopo il terribile schianto

agenzia

Nel 2022 rischiò di morire in allenamento tamponando un autobus

ROMA, 06 FEB – Egan Bernal ha conquistato la sua prima vittoria dopo lo schianto nel quale rischiò di perdere la vita nel 2022, laureandosi campione colombiano della cronometro a Bucaramanga. Sebbene non sia il più prestigioso dei successi, ha un sapore speciale per il corridore 28enne della Ineos, la cui ultima vittoria importante risaliva al Giro d’Italia del 2021. Bernal, che nel 2019 aveva trionfato al Tour de France, era all’epoca uno dei migliori corridori nei grandi giri del mondo con Tadej Pogacar, allora in ascesa. Ma rischiò di morire in un terribile incidente stradale durante un allenamento in Colombia. A fine gennaio 2022 il ciclista colpì a forte velocità il retro di un autobus che si era fermato improvvisamente. In ospedale fu operato per diverse fratture, le più gravi ad alcune vertebre, al femore destro ed alla rotula.

