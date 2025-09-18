Bernini, ‘collaborazioni accademiche con Israele proseguono’

agenzia

'Posizione Italia nettissima, ma da sola non può fermare guerra'

PALERMO, 18 SET – “La posizione del governo italiano su Gaza è nettissima, ma l’Italia da sola non può fermare la guerra. Stiamo cercando di fare capire che il senso dell’intervento su Gaza non è condiviso dalla comunità internazionale, questo lo dicono tutte le istituzioni internazionali e multilaterali. Ci stiamo prendendo cura dei bambini mutilati dalla guerra, stiamo facendo azioni concrete con le università portando aiuti, garantendo borse di studio, didattica a distanza e mobilità di studenti verso l’Italia. Le collaborazioni accademiche con Israele proseguiranno”. Così la ministra dell’Università Anna Maria Bernini a Palermo.

