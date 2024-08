Bernini “Con riforma piú tutele per i ricercatori, combatteremo precarietá”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La precarietá é quella vissuta fino ad oggi, incentivata dagli assegni di ricerca che non riconoscono diritti e che abbiamo deciso di non prorogare piú. Da gennaio, senza gli assegni di ricerca, sparisce quello che era nei fatti un ricercatore-fantasma. Ma lo sa che é l’assegnista a doversi pagare i contributi previdenziali?”. Cosí il Ministro dell’Universitá e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervistata da ‘La Stampa’, sulla riforma dei contratti dei ricercatori. “Le nuove figure contrattuali non tolgono nulla – continua -, ma aggiungono opportunitá. Penso al contratto retribuito per lo studente la cui attivitá viene valorizzata, anche economicamente. Altro che precariato! La precarietá non é legata alla varietá dei contratti, ma dalla durata eccessiva dei rapporti a termine”. La figura del pre-ruolo introdotta dal governo Draghi, spiega Bernini, “non é stata affatto accantonata, anzi. Credo che il contratto di ricerca possa avere un rilancio da questa riforma. Le universitá possono giá applicarlo. Se non lo fanno é perchê manca il necessario accordo tra Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati. È evidente che il sistema-ricerca deve poter correre su altre gambe. È per questo che, in una situazione di quasi vuoto – conclude -, abbiamo individuato altri contratti che questo vuoto vanno a colmare”. Con la riforma dei contratti di ricerca “abbiamo pensato a possibilitá diverse per situazioni diverse. Non sono strumenti sovrapponibili, ma soluzioni che tengono conto delle differenze. I giovani di talento potranno usufruire, ad esempio, di borse di assistenza junior o senior”, conclude Bernini. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). vbo/com 09-Ago-24 10:37

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA