Bernini scrive a rettori sud su svolgimento test di Medicina

agenzia

Voti molto alti a UniPalermo, alla Vanvitelli e alla Federico II

ROMA, 28 GIU – Il ministero dell’Università e della ricerca ha inviato una lettera ai rettori Giovanni Francesco Nicoletti, Università Vanvitelli, Massimo Midiri, Università di Palermo e Matteo Lorito, Federico II di Napoli, per chiedere “con cortese sollecitudine informazioni puntuali sulle modalità in cui si è svolta la prova” di esame per l’accesso alla facoltà di Medicina dello scorso 28 maggio. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti qualificate. Il Mur, “nel rispetto dell’autonomia degli atenei nell’organizzazione” del test, ha chiesto “ogni elemento informativo concernente” la preparazione della prova, i presidi adottati per assicurare il regolare svolgimento della stessa e le eventuali irregolarità riscontrate. Nei giorni scorsi infatti, stando ad alcuni siti specializzati, è emerso che negli atenei del Sud ci sarebbero stati i risultati migliori e le medie più alte, con un’alta concentrazione di 90, che corrispondono al punteggio massimo possibile, all’università di Palermo e ai due atenei campani Federico II e Vanvitelli che hanno registrato quasi il triplo dei punteggi massimi rispetto ad esempio alla Statale di Milano, in rapporto ai candidati. In questi atenei i candidati avrebbero anche incassato un punteggio medio molto al di sopra della media nazionale. Per questo, i candidati delle altre università sarebbero sul piede di guerra, pronti a ricorsi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA