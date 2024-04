Bernini, squalificante l’occupazione de La Sapienza

agenzia

'Violenza intollerabile, condanno quanto sta accadendo'

ROMA, 26 MAR – “Totale sostegno ai rettori Polimeni e Delfino. L’occupazione del rettorato de La Sapienza e l’aggressione al rettore dell’università di Genova sono azioni squalificanti che vanno ben oltre la libera manifestazione del pensiero o la protesta pacifica. Le Università non sono zone franche dove si possono mettere in atto intimidazioni o compiere reati. La violenza che alcuni collettivi stanno imponendo all’intera comunità accademica è intollerabile e vede come principali vittime proprio gli studenti. Condanno fermamente quanto sta accadendo e ringrazio le forze dell’ordine per il loro sostegno”. Così il ministro dell’Università Anna Maria Bernini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA