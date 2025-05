Bersaglieri, a Marsala il settantaduesimo raduno nazionale

agenzia

Da 8 a 11 maggio, fanfare ma anche gastronomia e cerimonie

MARSALA, 06 MAG – Non solo fanfare, ma anche eventi, gastronomia, cerimonie e tradizione militare. Ci sarà tutto questo nei quattro giorni, dall’8 all’11 maggio, che vedrà, a Marsala, il 72/simo raduno nazionale dei bersaglieri. “Accogliere il 72/mo raduno nazionale dei Bersaglieri è un onore e un grande impegno – ha detto il sindaco Massimo Grillo – Marsala, con la sua storia, la sua cultura e la sua ospitalità, è la cornice ideale per celebrare i valori di unità e patriottismo che i Bersaglieri incarnano”. Il raduno prenderà il via l’8 maggio con l’alzabandiera al Monumento ai Mille, seguito dai saluti istituzionali in piazza della Repubblica e dal corteo ‘A spasso con i Bersaglieri’. Nel pomeriggio, l’inaugurazione del ‘Museo del Bersagliere’ al Complesso monumentale San Pietro e l’apertura del ‘Villaggio del Bersagliere’ nel Parco archeologico e nella vicina Villa Cavallotti, con stand enogastronomici e intrattenimento. La serata si concluderà con la ‘Notte Cremisi’, con musica live in piazza della Repubblica con Lidia Schillaci e il gruppo gospel The Woman Choir, mentre al Villaggio del Bersagliere si esibiranno le Teste di Moro Live. Il clou del raduno sarà domenica 11 maggio con la sfilata che partirà da piazza Francesco Pizzo per snodarsi lungo le vie del centro fino a piazza della Vittoria, arrivando quindi dall’altra parte della città. Nel pomeriggio, a Villa del Rosario, l’omaggio alle vittime civili del bombardamento anglo-americano dell’11 maggio 1943. “Quello di Marsala non sarà solo un raduno nazionale dei bersaglieri – ha dichiarato Lorenzo Violante, presidente del Comitato organizzatore del raduno – ma un viaggio nell’identità italiana, tra le note delle fanfare, i sapori della Sicilia e i paesaggi mozzafiato del Mediterraneo”.

