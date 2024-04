Bertelli ‘se vinciamo l’America’s cup la difenderemo a Cagliari’

agenzia

Patron di Luna Rossa, 'lo stesso entusiasmo anche dopo 25 anni'

CAGLIARI, 13 APR – “Stesso entusiasmo anche dopo 25 anni: bisogna dimenticare il tempo. È un gioco strano e curioso che richiede accanimento nel raggiungimento dell’obiettivo. Cagliari ci ha accolto e siamo pronti a difendere la Coppa America, in caso di vittoria, proprio qui nel Golfo degli Angeli”. Lo ha detto Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, nella conferenza stampa che ha seguito il varo della barca che cercherà di conquistare la Coppa America. La scelta del colore per la barca già chiamata “pallottola d’argento”? “Colore e forme sono nate dal team”, ha spiegato Bertelli – Argento non è revival ma è una cosa che ci appartiene, le nostre vele non saranno nere al contrario di quelle delle altre”. Voglia di vincere. “In questa barca – ha osservato Marco Tronchetti Provera, vicepresidente Pirelli – c’è tanta bellezza. C’è in questo accanimento già un risultato: una generazione di velisti creati da Bertelli e da Sirena. È una storia unica e straordinaria: una bella storia italiana che coinvolge tanti pezzi del nostro Paese. È un onore far parte di questa squadra. Poi si va in acqua per vincere, è chiaro”. Per Agostino Randazzo, presidente del circolo vela Sicilia è la terza sfida: “La prima è stata lanciata nel 2010 – ha spiegato – la grande soddisfazione è che tutto fatto in casa, è tutto made in Italy”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA