Bessent, ‘annunceremo diversi accordi nelle prossime 48 ore’

'Incontrerò l'omologo cinese nelle prossime settimane'

NEW YORK, 07 LUG – “Annunceremo diversi accordi commerciali nel corso delle prossime 48 ore”. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Cnbc, sottolineando che l’importante non è la quantità degli accordi ma la qualità. In un altro passaggio dell’intervista, Bessent ha annunciato che incontrerà la controparte cinese “nelle prossime settimane”.

