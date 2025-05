Bessent, i colloqui fra Usa e Cina ‘un po’ in stallo’

agenzia

'Per rilanciarli potrebbe servire una telefonata fra Trump e Xi'

NEW YORK, 30 MAG – Le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina sono un “po’ in stallo e potrebbero aver bisogno di essere rilanciati con una telefonata tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. “Credo che avremo altri colloqui nelle prossime settimane e credo che potremmo anche arrivare a una chiamata tra il presidente e Xi. L’entità dei colloqui richiederà che i leader si confrontino”, ha messo in evidenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA