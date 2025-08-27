Bessent, in autunno sapremo chi Trump ha scelto per guidare Fed

agenzia

Il segretario al Tesoro, selezione in corso

NEW YORK, 27 AGO – Di sicuro “sapremo” chi Donald Trump ha scelto per la presidenza della Fed in autunno. Lo ribadisce il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Fox, spiegando che il processo di selezione è in corso con l’obiettivo di presentare a Trump “3 o 4 candidati”. Bessent ha inoltre sottolineato che i governatori della Fed sono “indipendenti” e che l’amministrazione non dice cosa fare a Christopher Waller e Michelle Bowman, i due membri della banca centrale nominati da Trump.

