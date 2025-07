Bessent, trattative con l’Ue procedono, ci sono progressi

agenzia

Molto impegnati in prossime 72 ore, ci saranno importanti intese

NEW YORK, 06 LUG – Le trattative con l’Ue “procedono”: dopo un avvio lento dei negoziati, “ci sono stati progressi”. Lo afferma il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Cnn. “Saremo molto impegnati nelle prossime 72 ore: vedremo molti accordi”, ha aggiunto poi in via generale, sottolineando che diversi importanti accordi saranno annunciati nel “prossimo paio di giorni”.

