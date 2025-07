agenzia

'Nessun fretta, vogliamo accordi di qualità'

NEW YORK, 21 LUG – L’Europa nelle trattative commerciali è partita lenta ma ora è più impegnata. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Cnbc. Nelle trattative commerciale “non intendo” correre tanto per chiudere un accordo, “mi interessa di più la qualità” delle intese, ha detto Bessent.

