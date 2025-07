Bettini, per contratto metalmeccanici no invasione politica

agenzia

'Si fa tra parti sociali, siamo grandi e vaccinati

TORINO, 11 LUG – “L’intervento del governo c’è stato. Giovedì mattina sono stato dal ministro, ma i contratti si fanno tra le parti sociali, non ci deve essere invasione da parte della politica perché non farebbe bene al sistema”. Lo ha detto Silvano Simone Bettini, neo presidente di Federmeccanica parlando del rinnovo del contratto dei metalmeccanici. “Siamo grandi e vaccinati, trovermo la strada giusta per uscirne. Abbiamo il supporto di Confindustria” ha sottolineato.

