Beyonce’ a Houston per Harris, ‘abbiamo bisogno di lei’

'Siamo pronti per una nuova canzone, quella della dignità'

WASHINGTON, 25 OTT – “Sono qui non come una celebrity ma come una madre”. Questo l’esordio di Beyonce’ sul palco di Houston a sostegno di Kamala Harris. “Lei sta lavorando per ciò di cui il Paese ha bisogno adesso. Noi abbiamo bisogno di voi” ha detto la star sul palco della sua città natale rivolgendosi alla sua gente. “Dobbiamo votare”, ha aggiunto sottolineando che “l’America ha bisogno di una nuova canzone, la canzone della dignità”.

