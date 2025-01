Biathlon: Wierer quarta nella mass start di Ruhpolding

agenzia

L'azzurra chiude ai piedi del podio, vince la svedese Oberg

ROMA, 19 GEN – Dorothea Wierer è quarta nella mass start di Ruhpolding, in Germania. Dopo il primo successo in carriera di Giacomel nella gara maschile, la campionessa azzurra sfiora il risultato, chiudendo ai piedi del podio la gara vinta dalla svedese Elvira Öberg, perfetta al tiro, in 33’00″5 con la tedesca leader della generale Franziska Preuss (0-1-0-0) seconda a 25″0 e la francese Jeanne Richard (0-0-0-0) terza a 25″4. Un solo errore al tiro, nel poligono finale, per Wierer (0-0-0-1) che nel giro finale ha duellato con Richard e Preuss fino alla volata finale che l’ha vista chiudere quarta, comunque il miglior risultato stagionale. La Coppa del Mondo ora si sposta ad Anterselva: la tappa altoatesina si aprirà giovedì 23 gennaio con la sprint femminile, seguita il giorno successivo dalla prova maschile; sabato 25 spazio all’inseguimento femminile e alla staffetta maschile, programma invertito nella conclusiva domenica.

