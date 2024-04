Bibbiano: Delrio, ‘atto di giustizia e di verità, ora ricostruire con coraggio e pazienza’

agenzia

Roma, 11 apr. “L’assoluzione definitiva dello psicoterapeuta Claudio Foti è palesemente un atto di giustizia, e prima ancora è un atto di verità. Quella verità che la magistratura ha a lungo e faticosamente cercato, quella verità che le vittime –tante e di più parti, nel caso cosiddetto ‘Angeli e Demoni’– hanno dolorosamente e dignitosamente atteso. Una verità giudiziaria che è verità sostanziale. Una verità ricostituita, dopo essere stata stravolta, umiliata, manipolata fino all’esasperazione dalla più squallida strumentalizzazione, dalla demagogia e dalla contrapposizione ideologica a buon mercato, innescata in maniera irresponsabile da diversi leader ed esponenti politici di una parte, quella che cerca di ‘far cassa’ di labili e transitori consensi alle spalle degli altri”. Lo dichiara il senatore del Pd Graziano Delrio.