Bibbiano: Renzi, ‘Meloni carnefice e non vittima, chieda scusa e chiuda pagina di odio becero’

Roma, 15 ott “Giorgia Meloni disse che sarebbe stata la prima ad arrivare a Bibbiano per contestare lo scandalo del sindaco e l’ultima ad andarsene. Ora la Cassazione ha chiuso la vicenda, dimostrando che non c’era niente di illegale. Giorgia Meloni si deve vergognare, come il Movimento 5 stelle”. Lo ha detto Matteo Renzi, parlando in aula al Senato.

Meloni “prenda un aereo e si fermi a Bibbiano, chieda scusa alla comunità del Pd, al sindaco, alle donne e agli uomini dell’Emilia Romagna perchè questa sia l’ultima volta. Metta la parola fine sulle pagine di un becero giustizialismo che crea un clima di odio nel Paese. Lei non è vittima, ma carnefice”, ha detto il leader di Iv.

