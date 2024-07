‘Bibi apre al controllo estero sui passaggi sud-nord a Gaza’

agenzia

Axios: 'Proposta di tregua in discussione nel vertice a Roma'

WASHINGTON, 28 LUG – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, nella proposta aggiornata su ostaggi e cessate il fuoco a Gaza in discussione al vertice degli 007 oggi a Roma, ha aggiunto nuove richieste, come l’istituzione di un meccanismo straniero per monitorare e impedire il movimento di armi e militanti palestinesi dal sud di Gaza al nord (senza specificare come funzionerebbe o chi ne sarebbe responsabile) e il mantenimento del controllo israeliano sul confine tra Gaza e l’Egitto: lo scrive Axios citando un alto dirigente israeliano e altre due fonti a conoscenza della questione. La proposta include anche modifiche nei luoghi in cui avrà luogo il ridispiegamento delle forze dell’Idf nella Striscia nella prima fase dell’accordo, che resteranno nel corridoio di Filadelfia, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Alla vigilia i negoziatori israeliani non erano fiduciosi che l’incontro a Roma avrebbe portato a una svolta e dubitavano che la pressione di Biden su Netanyahu avesse convinto il primo ministro ad ammorbidire alcune delle sue nuove e difficili richieste nella proposta israeliana aggiornata. “Netanyahu vuole un accordo che è impossibile da ottenere. Al momento non è disposto a procedere e quindi potremmo essere diretti verso una crisi nei negoziati piuttosto che verso un accordo”, ha affermato un dirigente israeliano.

