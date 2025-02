Bici giù dai Murazzi, 16 anni a imputato maggiorenne

agenzia

Appello bis a Torino, niente attenuanti generiche

TORINO, 04 FEB – Sedici anni di carcere è la condanna inflitta oggi dalla Corte di Appello di Torino a Victor Ulinici, uno dei cinque giovani imputati per il caso del lancio della bici sul lungo fiume dei Murazzi che ferì in maniera gravissima, nel gennaio del 2023, lo studente palermitano Mauro Glorioso. All’imputato non sono state concesse le attenuanti generiche così come aveva ordinato la Cassazione annullando la precedente sentenza di condanna a dieci anni e 8 mesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA