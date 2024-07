Biden, ‘a breve nominerò nuovo direttore Secret Service’

agenzia

'Grato a Cheatle, ha rischiato la sua vita per il Paese'

NEW YORK, 23 LUG – Joe Biden si dice grato dei decenni di lavoro della direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle, che si è appena dimessa. “Ha dedicato e rischiato la sua vita per proteggere il Paese”, ha detto Biden che attende gli esiti della revisione indipendente di quanto accaduto il 13 luglio, il giorno del tentato assassinio di Donald Trump. “Sappiamo che quello che è accaduto quel giorno non può accadere mai più. Prevedo di nominare un nuovo direttore del Secret Service a breve”.

