E la liberazione degli ostaggi

CHICAGO, 21 AGO – Joe Biden ha messo in evidenza nel corso del suo colloquio con il premier israeliano Benyamin Netanyahu “l’urgenza” di chiudere l’accordo per un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Lo comunica la Casa Bianca.

