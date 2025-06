Biden, ‘affermazioni ridicole e false di Trump su mia salute’

agenzia

'Sia chiaro: prendevo io le decisioni durante mia presidenza'

WASHINGTON, 04 GIU – Joe Biden ha denunciato le accuse “ridicole e false” di Donald Trump dopo che il presidente statunitense ha avviato un’indagine sull’entourage del suo predecessore, sospettato di aver cercato di nascondere al pubblico il decino del suo stato mentale e di aver “usurpato l’autorità presidenziale di firmare attraverso l’uso di una macchina per la firma” (la cosiddetta ‘AutoPen’). “Sia chiaro: ero io a prendere le decisioni durante la mia presidenza. Ero io a prendere le decisioni su condoni, ordini esecutivi, leggi e proclami. Insinuare che non fossi io a prendere quelle decisioni è ridicolo e falso”, ha affermato Biden in una dichiarazione inviata alla Afp.

