‘Biden approva la fornitura di mine antiuomo all’Ucraina’

agenzia

L'impegno di Kiev a non usarle in aree densamente popolate

NEW YORK, 19 NOV – Il presidente americano Joe Biden ha autorizzato la fornitura di mine antiuomo all’Ucraina. Lo riporta il Washington Post. La mossa rafforzerà le difese di Kiev contro l’avanzata delle truppe russe. Il via libera segue l’autorizzazione della Casa Bianca all’Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio per colpire in Russia. Le mine autorizzate, secondo un funzionario dell’amministrazione Usa, sono quelle che si autodistruggono o perdono la carica, riducendo il pericolo per i civili. Kiev si è impegnata a non usarle in aree densamente popolate. L’agenzia di stampa russa Tass afferma da parte sua di aver ricevuto conferma dal Pentagono che l’amministrazione Usa ha autorizzato “l’uso di mine antiuomo in Ucraina”.

