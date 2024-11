Biden, aumentare la pressione su Hamas per la tregua

agenzia

'Continueremo a spingere per accelerare un accordo'

WASHINGTON, 18 NOV – Bisogna “aumentare la pressione su Hamas per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza”. “Continueremo a spingere per accelerare un accordo per cessate il fuoco che garantisca la sicurezza di Israele, riporti gli ostaggi a casa e metta fine alle sofferenze del popolo e dei bambini palestinesi”, ha sottolineato il presidente. “Chiedo a tutti quelli qui presenti di aumentare la pressione su Hamas, che attualmente rifiuta questo accordo”, ha detto Biden al G20 di Rio de Janeiro.

